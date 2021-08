Savona, il grido d'allarme dei medici al mondo politico: "C'è carenza e difficoltà nelle assunzioni, il sistema va riformato" (FOTO e VIDEO)

Carenza e difficoltà di assumere medici negli ospedali e sul territorio soprattutto nell'entroterra, difficoltà per i medici di medicina generale, criticità sulle Rp e Rsa e le convenzioni che prevedono poco tempo disponibile da parte del medico per ogni paziente ogni giorno.

Queste le criticità riscontrate ieri dai sanitari che hanno incontrato ieri nella sede dell'Ordine dei Medici di Savona, il Sottosegretario alla Salute Andrea Costa. I medici presenti hanno illustrato la difficile situazione in cui versa la sanità della provincia di Savona che con il Covid naturalmente è stato messo sotto pressione anche a causa di una gestione passata non ottimale.

"Siamo stati rigidi nell'assunzione ospedaliera, dove c'erano i denti non c'era il pane e dove c'era il pane non c'erano i denti. Molti giovani si sono arricchiti e noi abbiamo fatto la stesso, ma questa chiusura nei confronti dell'università crea una grossa difficolta nell'inserimento lavorativo e a noi mancano le braccia - ha detto Teresiano Defranceschi, direttore della struttura complessa Medicina Interna 2 P.O. Ponente Asl2 - Il Covid ci ha insegnato che le cose si possono fare, basta solo un po' di volontà. La politica deve cogliere il messaggio, aveva avuto un'idea importante un ex Ministro della Sanità sugli specialisti di formazione, oggi questo non lo possiamo fare, la cosa importante è ripensare le specialità".

"Per garantire le attività sul territorio si può parlare di efficienza ma se non ci sono i medici è dura. Necessario che si prenda un qualcosa di straordinario perché si coprano i 4-5 anni. La paura che al 31 dicembre, fine dello stato d'emergenza, si ritorni al vecchio regime e sarebbe un passo complicato" ha proseguito il direttore generale dell'Asl2 Marco Damonte Prioli.

Duro anche il direttore del pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona Roberto Lerza che è andato oltre all'emergenza sanitaria. "Non esiste solo il Covid, chi non lo ha vissuto perché in pensione può essere considerato alla stessa maniera un eroe perché in passato sono stati fatti sempre dei tagli e per questo siamo in questa situazione - puntualizza - Nella seconda ondata pandemica i pazienti arrivati nel pronto soccorso visitati nelle 48 ore precedenti la visita con il medico di famiglia erano il 2%, ora sono il 4%, dobbiamo ricoverare pazienti Covid ora invece perché si sentono abbandonati. Il sistema va riformato da qualche parte per forza".

"A questo problema dei tagli aggiungo dello scarso appeal per il medico del territorio, ci sono tante carenze territoriali - il commento del medico di medicina generale e vice presidente dell'Ordine Edmondo Bosco - Nel ponente come anche nel levante ci sono state strutture che hanno avuto la possibilità di stare in organizzazione stando 12 ore sul territorio e dando risposte telefoniche, abbiamo migliorato il servizio di ricettazione come la possibilità di fare tamponi e vaccinare e stiamo dando vita al servizio di telemedicina, non siamo stati chiusi un giorno. Siamo pochi ma di più di cosi non si poteva fare".

Come specificato in un'intervista rilasciata a Savonanews in occasione del suo pensionamento, l'ex primario della Medicina trasfusionale ed ematologia dell'ospedale San Paolo di Savona e Santa Corona di Pietra Ligure, Viviana Panunzio si è soffermata sulle criticità che si riscontrano nella sua specialità.

"La Medicina Trasfusionale è una specialità dimenticata, una branca piuttosto peculiare e molti anni fa la formazione era soprattutto sul campo. Nessuno la vuole fare perché non è molto conosciuta, non c'è attrattiva per i giovane medici, bisogna potenziare la possibilità di formare i medici trasfusionisti, anche perché senza sangue non si può andare avanti".

"Va bene potenziare il territorio ma bisogna scendere sul pratico, non siamo tutelati da niente e da nessuno. Devo avere il tempo di fare il medico non di fare il burocrate, se non si rivede la struttura della medicina di base non si va da nessuna parte" le dure parole di un medico di famiglia presente in sala.

"Sono emerse tutte le criticità più importanti della sanità ligure ma anche italiana, prima o poi la mancanza di medici sul territorio aumenterà la pressione sui servizi d'emergenza degli ospedali che a loro volta sono in carenza grave di personale e faticano a dare risposte - le parole del presidente dell'Ordine dei Medici Luca Corti che ha appoggiato tutte le criticità riscontrate dai colleghi - è emersa la difficoltà di assumere medici e organizzare concorsi, era molto evidente prima del Covid ora è stata accelerata la tipologia di assunzione, si spera che poi venga utilizzato in futuro al di fuori dello stato di emergenza e lo stesso vale per i problemi degli acquisti di materiale e strumentazione ospedaliera. Poter fare tutte queste attività in maniera più snella e meno burocratica porterebbe a dare una spinta alla sanità pubblica anche in rapporto con la concorrenza sempre più forte della sanità privata".

"La politica deve tornare a mettersi a disposizione dei territori e delle diverse categorie, da incontri come questi franchi, sinceri, emergono le criticità e i problemi che certamente la politica deve farsi carico - conclude il Sottosegretario alla salute Costa - Ho raccolto le sollecitazioni, la problematica del personale è centrale, su questo come Governo dobbiamo mettere in campo delle risposte adeguate, non possiamo più permetterci di avere ospedali sotto organico o reparti senza infermieri, la pandemia ci ha insegnato anche questo e dobbiamo assolutamente fare tesoro e creare le condizioni affinché ciò non accada".