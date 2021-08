Si punta alla sicurezza sulle linee costiere: Savona, Finale e Loano fanno squadra con Tpl per i controlli sui bus

Savona, Finale Ligure e Loano fanno squadra assieme a Tpl Linea per garantire, con un accordo dalla durata triennale, una maggiore sicurezza per le persone presenti a bordo dei mezzi di trasporto pubblico.

È infatti con questo obiettivo che i comandi di Polizia Locale dei Comuni citati si sono impegnati a predisporre, in aggiunta ai servizi ordinari e a quelli supplementari già predisposti con l'ausilio della vigilanza privata, specifiche attività di controllo sui bus ed in prossimità delle banchine di attesa allo scopo di preservare la sicurezza delle persone a bordo e l'integrità dei mezzi, con particolare riferimento agli atteggiamenti aggressivi verso il personale viaggiante, il danneggiamento intenzionale dei veicoli e degli arredi e il rispetto delle disposizioni sanitarie per contenere il contagio da Covid-19.