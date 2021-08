Stabilizzazione 35 lavoratori precari di Ata, preoccupati i sindacati: "Non si può continuare a non rispettare gli accordi. Responsabilità del comune e del commissario"

Il 31 agosto scade la proroga dei contratti a tempo determinato e 35 lavoratori di Ata sono in attesa di risposte importanti sul loro futuro.

Nel vertice che si è svolto nella Provincia di Savona tra i sindaci e i sindacati in merito all'Ato unico dei rifiuti, le organizzazioni sindacali, Cgil, Cisl e Uil, hanno esposto tutta la loro preoccupazione per i dipendenti precari dopo l'accordo siglato con l'azienda partecipata del comune capoluogo lo scorso 29 giugno.

"Siamo in attesa della convocazione del Prefetto prevista probabilmente per la prossima settimana per vedere se si sblocca qualcosa, siamo abbastanza pessimisti - dice Ennio Peluffo, segretario Fp Cgil - Chiediamo la stabilizzazione di 35 posti di lavoro, il 31 agosto scade il contratto e al momento non sono stati rispettati gli accordi, il commissario liquidatore deve sbloccare la situazione. Il comune stesso ha detto che lo solleciterà".

"Siamo alle solite ma con un problema in più, il comportamento del commissario che non risponde ai sindacati ma soprattutto ai problemi che continuano ad esserci che potrebbero minare la 'salute pubblica' della città, in merito a problemi di sicurezza dei mezzi e del personale. Ci sono 35 contratti che scadono il 31 agosto e che devono essere assunti come da accordi sottoscritti. La responsabilità è tutta del commissario e della politica locale - prosegue il segretario generale della Cgil Savona Andrea Pasa - Non si può continuare a non rispettare gli accordi. Abbiamo interessato anche la Prefettura di possibili disagi che potrebbero esserci e chiesto di intervenire immediatamente nei confronti del comune di Savona e soprattutto con il commissario di Ata".

La conferma dei contratti di tutti i dipendenti a tempo indeterminato quando subentrerà al 49% la New Co e l'assunzione, tramite concorso dei 35 lavoratori interinali presente in Ata da oltre da due anni. Questi erano stati gli accordi presi a fine giugno con l'amministratore unico Gianluca Tapparini, ma che al momento soprattutto per il secondo aspetto pare siano essere disattesi.

Le proposte di acquisto della quota della partecipata con ingresso quindi di un soggetto privato dovrebbero pervenire entro il 25 agosto.

"Sul bacino unico invece si sta andando avanti, oggi sono 43, su 65, i comuni che hanno finalmente deciso di entrare in Sat. Mancano ancora 12 comuni tra cui Cairo Montenotte, che auspichiamo possa decidere e deliberare entro le prossime settimane. La proroga è il 31 dicembre del 2021 e abbiamo chiesto di fare un ragionamento anche sugli impianti presenti in provincia" conclude Pasa.