Calice, i bambini artisti per un giorno ricordano "l'epoca d'oro" della Casa del Console

"E' sempre motivo di grande soddisfazione organizzare eventi dedicati ai più piccoli, in particolare quando si tratti di occasioni utili a dare sfogo alla loro creatività e fantasia".

E' successo nel giardino della Casa del Console di Calice dove, coi "Pomeriggi d'arte" organizzati dal Comune grazie alla conduzione di Federica Ciribì, i bambini si sono trasformati per qualche ora in artisti in quello che fu un'importante polo attrattivo per nel passato.

"Anni fa, nel periodo della loro massima frequentazione del nostro paese - racconta il sindaco Alessandro Comi - gli artisti presenti a Calice organizzavano spesso giornate dedicate ai più piccoli evidenziando in tali occasioni l'importanza di concedere loro la massima libertà espressiva nel riportare su carta od altro la loro creatività".