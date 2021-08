Elezioni Loano, Francesco Nappi corre con il MIU: "Riportare questa terra al suo antico e meritato splendore"

"Buongiorno a tutti, sono Francesco Nappi, presidente nazionale del Movimento Italia Unita #StopEuropa e oggi vi voglio parlare di un progetto che mi sta tantissimo a cuore, non tanto e non solo nella mia qualità di rappresentante politico, bensì anche e soprattutto come cittadino residente e lavoratore in questa nostra Loano che vorrei rivedere risplendere come merita". Si apre così il messaggio con il quale Francesco Nappi lancia la propria candidatura a sindaco di Loano in vista delle elezioni comunali del 3-4 ottobre.

"Loano, la terra che mi ospita ormai da 5 anni - prosegue Nappi - La terra dove ho avviato una attività di ristorazione che ha avuto un ottimo gradimento da parte della clientela, tanto da essere valutata da Trip Advisor come uno dei migliori ristoranti al mondo. Questa meravigliosa terra mi ha ospitato dapprima come villeggiante, poi come ristoratore, poi come padre di una meravigliosa bimba nata appunto qui, e io davvero vorrei che questa meravigliosa città ritornasse a primeggiare come luogo turistico, come perla indiscussa della riviera di ponente, bella e ridente come lo è stata in passato. Il mio grande desiderio è di poter fare concretamente e realmente qualcosa di buono per questa città a cui devo molto e a cui sono legato in modo particolare. Vorrei davvero fare tutto il possibile per ridarle quello splendore e quella luce che aveva in passato e che merita di riavere".

"Mi sono candidato a sindaco avendo come obiettivo primario e principale proprio quello di prendermi cura della nostra bellissima Loano - continua - A tal proposito presenteremo un programma che prevede diverse riforme tra cui quella relativa al turismo, quella relativa alla gestione dell'acqua che ritornerà ad essere di competenza del Comune, riforme relative alle barriere architettoniche e un importante piano relativo alla pulizia della città ad oggi visibilmente sporca e malandata. Senza dimenticare un punto fondamentale del progetto che è quello di eliminare il servilismo e i favoritismi delle solite compagini politiche che sono solite regalare posti di lavoro, favori e posizioni varie agli amici degli amici in cambio dei voti".

"Io oggi vi ho esposto un mio grande, grandissimo desiderio che mi sta davvero tanto tanto a cuore. Vorrei davvero ricambiare questa terra del bene immenso che ha fatto a me, avendomi dato la possibilità di trovare qui una famiglia, costruirmi un ottimo lavoro, facendo nascere la mia bellissima bimba. Vorrei riportare questa terra al suo antico e meritato splendore come segno di riconoscimento per avere fatto di me un uomo felice ed appagato sotto tutti gli aspetti: lavorativo, sentimentale, familiare. Ecco perché sono qui a chiedere il vostro aiuto e la vostra collaborazione cosicché io possa, con il vostro prezioso ed imprescindibile appoggio e contributo, avere la possibilità di realizzare questo progetto che ho nel cuore ma che da solo non posso concretizzare".