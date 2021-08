Riqualificazione di via Abba a Carcare, il sindaco De Vecchi: "Il risultato finale non potrà che produrre vantaggi per tutta la comunità"

Tra gli obiettivi strategici del Comune di Carcare, durante questo mandato amministrativo, c’è sicuramente la soluzione dei problemi legati al dissesto idrogeologico del suo territorio. Lo dimostrano i numeri economici dei finanziamenti pubblici ottenuti, oltre 4 milioni di euro nel bilancio 2021 per mettere in sicurezza il Bormida contro i rischi alluvionali. A cui si aggiungono i 700 mila ottenuti nel 2019 per i lavori di somma urgenza, sempre per soddisfare problemi legati ai danni alluvionali.

Interviene, a nome di tutta la giunta comunale, il sindaco di Carcare Christian De Vecchi, per replicare alla manifestazione di protesta promossa dal Gruppo di Opposizione per questa mattinata di fronte l’edificio del municipio.

"Ogni volta che sul territorio del nostro comune si apre un cantiere, per eseguire dei lavori pubblici, vuole dire che la macchina amministrativa si è messa in modo per produrre un vantaggio per la collettività - spiega il primo cittadino - Un progetto preliminare, è stato realizzato da dei professionisti, ha partecipato ad un bando indetto da Enti Maggiori (Regione e Ministero), è stato giudicato positivamente e quindi ha ricevuto i finanziamenti necessari per trasformarsi in progetto esecutivo-definitivo. Il progetto esecutivo, se coinvolge per competenze una pluralità di enti, passa dal filtro autorizzativo della Conferenza dei Servizi, la quale corregge, indirizza, modifica, verifica dal punto di vista tecnico e regolamentare la bontà della progettazione, il suo inserimento nel tessuto urbanistico preesistente nonché le valutazioni di impatto ambientale".

"Terminato in questo modo il 'percorso amministrativo pubblico' arriverà il cantiere, l'atto finale, la messa in pratica della teoria e degli sforzi fatti in precedenza. Ogni cantiere è un esercizio collettivo di praticità, riflessione, compromesso e soddisfazione - continua De Vecchi - Nel nostro caso, soddisfazione di iniziare un 'percorso di riordino' dell’asta del fiume Bormida e dei suoi affluenti che, attraversano il nostro centro abitato, un’operazione di messa in sicurezza per mitigare i rischi alluvionali per la quale abbiamo ottenuto finanziamenti pubblici per 4 milioni di euro. Nella fattispecie il quartiere residenziale di via Abba guadagnerà; una nuova rete di sottoservizi (condutture acqua, fogna, luce, gas, telefoni) attualmente dislocate in parte in zona demaniale; l’eliminazione dei vincoli che la caratterizzano come area soggetta ad alluvioni (atti notarili per gli immobili di ogni tipologia); un nuovo parcheggio auto intercondominiale recuperando uno spazio inutilizzato; la viabilità in doppio senso per la strada in sponda fiume; le verifiche di stabilità a garanzia dei condomini sul lato del cantiere; una nuova scogliera lungo tutto il quartiere; nuovi impianti di illuminazione pubblica; una passerella ciclopedonale di collegamento con la sponda opposta del fiume; una nuova viabilità nella zona di pradonne. Dando in questo modo soddisfazione al 85% dei bisogni e delle esigenze discussi con i residenti durante gli incontri pubblici svoltisi nel corso del 2020".

"Siamo consapevoli che tutti i cantieri possano creare dei momentanei disagi, ma il risultato finale non potrà che produrre vantaggi per tutta la comunità cittadina, a valle e a monte dell’intervento" conclude infine il sindaco carcarese.