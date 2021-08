Politica |

Savona, Arecco rimette a disposizione del sindaco il mandato da vice: "Parteciperò alle prossime elezioni con un altro partito"

Manterrà le deleghe come assessore all'urbanistica e alla viabilità. Si candiderà nelle file di Fratelli d'Italia dopo l'addio alla Lega

"Ho messo a disposizione il mio mandato e non si tratta di una rottura con il sindaco Caprioglio, sta però a lei decidere cosa fare, se ho deciso di andare da un'altra parte sono stato comunque indicato dalla Lega e il ruolo è giusto lasciarlo". Così Massimo Arecco ha deciso di dare le sue dimissioni da vicesindaco del comune di Savona e lo ha comunicato alla prima cittadina che a questo punto dovrà decidere se accettarle o respingerle. A poco meno di due mesi dalle elezioni quindi ulteriore scossone all'interno di Palazzo Sisto dopo che l'assessore con deleghe all'urbanistica e alla viabilità (manterrà il ruolo fino a fine mandato) aveva deciso di lasciare il partito del Carroccio. "Faccio seguito alle mia fuoriuscita dal partito Lega per Salvini. A seguito di tale scelta, comprendo le eventuali difficoltà di natura politica in cui potrei farla incorrere, non rappresentando più nell'Amministrazione il partito nel quale sono stato eletto cinque anni orsono - così ha scritto Arecco a Caprioglio - Per tale ragione rimetto nelle sue mani il mio incarico da Vice Sindaco, nella certezza che saprà assumere la migliore decisione al riguardo. Mantengo le deleghe che lei mi assegnò a suo tempo, al solo scopo di completare le incombenze che mi derivano dal ruolo, nell'interesse dei cittadini e per rispetto nei suoi confronti". "Sicuramente parteciperò alle prossime elezioni comunali con un altro partito" ha continuato Arecco, che, segreto di pulcinella, andrà nelle fila di Fratelli d'Italia e lo potrebbe annunciare la prossima settimana.

Luciano Parodi

