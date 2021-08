Obbligo green pass al chiuso, prime difficoltà per gli esercenti. Sottosegretario Costa: "Comprendo il disagio ma non esaspererei il problema" (VIDEO)

"Stiamo chiedendo ancora un sacrificio agli italiani e agli operatori nella consapevolezza che il green pass è quello strumento che ci permette di garantire le libertà riacquisite in queste settimane, ma soprattutto ci evita di dover fare passi indietro nel prossimo futuro che non ci possiamo permettere".

Così il Sottosegretario alla Salute Andrea Costa sulla partenza da ieri dell'obbligo del passaporto verde per entrare nei ristoranti al chiuso e per consumare al tavolo nei bar oltre a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive. I titolari delle attività infatti hanno riscontrato più di una difficoltà in queste ultime ore soprattutto per quanto riguarda i controlli sui cittadini stranieri.

"Comprendo il disagio di alcuni ristoratori, dobbiamo ancora ognuno di noi dare il proprio contributo in uno sforzo dove tutti si devono sentire coinvolti - prosegue - è una facoltà, il controllo, che è rilasciata agli esercenti ma non esaspererei il problema, già in altri casi come il pagamento con la carta di credito possono richiedere il controllo della carta d'identità, eviterei di creare contrapposizioni ideologiche, cerchiamo di andare avanti uniti nel condividere queste scelte, nelle prossime settimane lo scenario potrà migliorare ulteriormente e potremo rivedere alcune scelte".

Sulla terza dose di vaccino, pare che si vada verso la somministrazione a dodici mesi di distanza dalla seconda.

"La struttura è pronta a partire alla somministrazione qualora fosse necessario della terza dose, la politica aspetta quelle che sono le indicazioni della comunità scientifica, ad oggi non c'è un'espressione chiara da parte del Cts, ma le prime indicazioni e le decisione prese da alcuni paesi esteri ci lasciano presagire che sia possibile e come arco temporale si parla di 12 mesi. Con priorità naturalmente per gli anziani, le persone fragili e i sanitari che per primi hanno ricevuto il vaccino" conclude il vice del Ministro della Salute Roberto Speranza.