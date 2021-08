Scontro fra un'auto e un furgone a Bastia d'Albenga: due feriti al Santa Corona

Si è verificato questa mattina un incidente stradale, che ha visto coinvolte un'auto e un furgone, in regione Martinaxe a Bastia d'Albenga (all'altezza dei campetti da calcio). Secondo quanto riferito, si tratterebbe di uno scontro frontale.

Immediato è stato l'intervento dei militi della Croce Bianca di Albenga e l'automedica del 118. Due persone, che viaggiavano a bordo dell'auto, sono state trasportate all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure: un uomo in codice giallo e una donna in codice rosso (secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita).

Sul posto presenti anche i Vigili del Fuoco oltre ai carabinieri e alla Polizia Locale giunti per gli accertamenti del caso.