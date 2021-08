Alassio, serata di gala con Alberto Angela: suo il Premio Informazione culturale (FOTO)

É stata una serata speciale quella vissuta ieri ad Alassio. La città del Muretto ha infatti ospitato in piazza Partigiani Alberto Angela, il celebre divulgatore e conduttore televisivo, per la Cerimonia di conferimento del Premio Alassio per l’informazione culturale.

“Un momento di grande risalto per la nostra Città – aveva dichiarato nei giorni scorsi Paola Cassarino, Consigliere alla cultura – che dimostra come l’impegno sul versante culturale sia sempre un investimento positivo”.

Il Premio Informazione culturale nasce nel 2006 e ha visto sfilare ad Alassio i nomi più illustri della cultura nazionale, da Corrado Augias (2008) a Piero Angela (2010), da Vittorio Sgarbi (2014) ad Alessandro Barbero (2018).

“Quest’assegnazione ad Alberto Angela – aveva aggiunto Cassarino – sembra contemporaneamente chiudere il primo ciclo di quindici premiati ed aprirne uno nuovo, vista la sua giovane età. Tutta la Città è in attesa di conoscere più a fondo questo importante personaggio”.

Presidente del Premio è il giornalista Giulio Anselmi: “Ad Alberto Angela – interviene Anselmi - viene riconosciuta l’autorevolezza necessaria a quel ruolo di mediatore culturale che sempre più spesso viene messo in crisi da superficialità e approssimazione. Grazie anche a lui e alla sua capacità di collegare la vita nel passato col presente il giornalismo può tornare a influenzare il dibattito culturale nel Paese”.

Parole apprezzate e condivise dagli altri membri della Giuria del Premio Antonio Ricci, Franco Manzitti e Paola Cassarino. Lo stesso Alberto Angela ha particolarmente apprezzato questo riconoscimento, conferitogli giusto a dieci anni di distanza da suo padre Piero, tanto voler ringraziare per il riconoscimento la Giuria perché “ricevere questo Premio – evidenzia Angela - è un ulteriore stimolo a far sempre meglio nel campo della divulgazione culturale e scientifica”.

La serata ad ingresso gratuito, nel rispetto delle normative in vigore, è stata condotta dal giornalista Franco Manzitti. Per l'occasione, Angela ha inoltre posto la sua firma per una piastrella personale sul muretto alassino.