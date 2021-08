Finalborgo, nuovo appuntamento di "Un Libro per l'Estate" con "I demoni di Berlino"

Continuano stasera, domenica 8 agosto, alle 21 gli appuntamenti con la rassegna "Un Libro per l'Estate" organizzata dall'associazione culturale "Cento Fiori" nella cornice dei Chiostri di Santa Caterina in Finalborgo.

Un appuntamento con alcune pagine oscure della storia e gli intrighi, le trame nascoste dietro all'attacco al parlamento tedesco nella prima epoca nazista, sfruttato poi dal Führer per conquistare il pieno controllo della nazione, raccontato dal romanzo del modenese Fabiano Massimi nel suo "I demoni di Berlino", edito da Longanesi.

Con lui sul palco Caterina Malavenda per raccontare la genesi del libro e parlare di quei fatti, tornando a Berlino, il 27 febbraio del 1933.

Alle nove di sera le strade della città sono deserte per colpa del freddo pungente. Fino a quel momento, la serata è identica a tante altre che segnano la fine dell’inverno tedesco. Ma in un attimo cambia tutto: i pompieri della città ricevono una chiamata concitata. Devono accorrere al Reichstag, il parlamento, perché qualcuno ha appiccato il fuoco.

Sulla scena, in un tempo troppo breve, giungono anche Adolf Hitler e Hermann Göring, che non perdono tempo a indicare i colpevoli dell’attentato: i comunisti.

Nell’arco di poche ore, il segretario del sempre più potente partito nazionalsocialista chiede e ottiene lo stato di emergenza. E, nell’arco di pochi mesi, vince le elezioni con il 44 per cento delle preferenze.

Ma chi ha ordito davvero la trama dell’attentato che ha innescato la concatenazione di eventi più tragica della storia dell’umanità? Chi era a conoscenza di questi piani? E chi, pur sapendo, non è intervenuto? O forse qualcuno ci ha provato? Qualcuno che ora vive a Vienna e si guadagna da vivere come custode; qualcuno che ogni volta che esce di casa deve lasciare un capello tra lo stipite e la maniglia della porta d’ingresso; qualcuno che nasconde una pistola sotto al cappotto. Qualcuno che era noto come commissario Sigfried Sauer della polizia di Monaco.