Quiliano, show di Mauro Ermanno Giovanardi al Parco di San Pietro in Carpignano (FOTO)

Grande successo per il concerto di Mauro Ermanno Giovanardi venerdì scorso al Parco di San Pietro in Carpignano a Quiliano. L’evento ha registrato il tutto esaurito ed è stato accolto con un grande entusiasmo da parte del pubblico.

Il celebre cantautore ha proposto una scaletta di brani che ha ripercorso la sua carriera, proponendo sia brani del repertorio dei La Crus, sia dei suoi album da solista e interpretando alcune originalissime versioni di canzoni di altri cantautori, tra cui De Andrè e Guccini. Per la prima volta in assoluto Giovanardi si è esibito con questa formazione, regalando alla città di Quiliano evento in esclusiva, accompagnato dalla chitarra di Marco Carusino Vignera Cosma, uno dei più importanti turnisti italiani, e dal violoncello della bravissima Rachele Rebaudengo, che ha creato un’atmosfera particolarmente suggestiva.

La manifestazione è stata una delle prime in Liguria cui è stato necessario l'accesso con il green pass, entrato in vigore proprio la sera stessa. L'evento fa parte della rassegna culturale “Quiliano Città Viva”, organizzata dalla Città di Quiliano in partnership con l’Associazione Culturale E20, con il sostegno della Fondazione A. De Mari.

Grande soddisfazione da parte degli organizzatori, espressa da Roberto Grossi, Presidente dell’Associazione Culturale E20:

”Siamo orgogliosi di essere riusciti ancora una volta a proporre un evento originale ed esclusivo e di raccogliere una risposta così entusiasta da parte del pubblico - spiegano dall'organizzazione - Ringraziamo la Città di Quiliano che, nonostante le difficoltà legate all’emergenza sanitaria, ha deciso comunque di non rinunciare a proporre e eventi culturali di qualità, tutti ad ingresso libero, predisponendo con grande efficienza anche tutto quello che occorre per garantire lo svolgimento delle manifestazioni nella massima sicurezza. La nostra associazione ha deciso di investire a Quiliano per la sua ricchezza ambientale e monumentale ma anche per la sua voglia di prefigurare uno sviluppo turistico e sociale che passa per la valorizzazione della sua storia e del suo territorio: un contesto ottimale per sviluppare un progetto culturale di qualità, in collaborazione con un’amministrazione cittadina estremamente, preparata, attenta e sensibile”.

Il Parco di San Pietro in Carpignano, dove si è svolto questo primo concerto, nei prossimi giorni sarà attrezzato dall’Amministrazione Comunale di un nuovo palco e di tutte le dotazioni necessarie per realizzare un’efficiente area per gli eventi all’aperto, che ospiterà tra gli altri il 26 agosto lo spettacolo teatrale “La ragazza della foto, un amore partigiano” con Elena Serra e il 5 settembre l’atteso spettacolo-concerto degli Yo Yo Mundi e Gang.