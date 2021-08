Ma agosto e’ un buon momento per andare dal dentista? (vantaggi e limiti del farsi curare in vacanza)

Cari Lettori, siamo al primo week end di “grande esodo agostano”; diversi milioni di nostri connazionali si stanno spostando verso i luoghi di vacanza, ha senso parlare di cure odontoiatriche? La risposta dipende molto da dove è situato lo studio dentistico che vogliamo prendere in considerazione…

Probabilmente in una grande città, a fronte di una notevole riduzione della popolazione presente, anche per il dentista potrebbe essere indicato andare in vacanza… al contrario, se uno studio è situato in una località turistica, si potrebbe pensare che possa incrementare il proprio giro di lavoro durante le vacanze…

In realtà questi ragionamenti potrebbero essere ribaltati: l’estate e il periodo di ferie potrebbero essere un buon momento, per coloro che non vanno in vacanza (o che scelgono periodi meno affollati per i propri viaggi) per dedicarsi alla cura del proprio sorriso in momenti in cui attraversare le città risulta meno indaginoso (a condizione di scegliere un dentista aperto in quel periodo…).

Quello che bisognerebbe evitare è dover andare dal dentista (magari da uno che non conosciamo perché è l’unico “aperto”…) costretti da una urgenza che potevamo evitarci facendo le regolari visite di controllo al momento opportuno.

Il mio studio, essendo situato in una località turistica, rimane aperto per quasi tutto il periodo delle vacanze, anche perché molti dei miei pazienti vivono nelle grandi città del nord ovest ma, avendo la seconda casa in Liguria, approfittano del periodo delle loro ferie per programmare visite di controllo ed eventuali terapie nel momento in cui godono di maggiore tranquillità. Togliere un’ora alla spiaggia, magari nel momento più caldo della giornata, non è un grosso sacrificio e consente loro di evitare di dover programmare permessi e spostamenti urbani in momenti di maggior impegno professionale.

“Quindi” - mi direte voi – “qual è la scelta ideale per la buona salute del mio sorriso?”

La risposta non può essere una sola, dipende dai vostri impegni e dal calendario di apertura del vostro dentista; premesso che, facendo i corretti controlli preventivi, è possibile ridurre molto il rischio di dover richiedere una terapia d’urgenza, è il vostro dentista che deve consigliarvi su quando intervenire per eseguire eventuali terapie più impegnative, come il rifacimento di un vecchio restauro protesico o una riabilitazione su impianti e programmarle insieme a voi nel periodo più favorevole.

Quindi il mio Salvadente di oggi è questo: evitatevi le “sorprese” eseguendo regolarmente le visite di controllo secondo il ritmo consigliatovi dal vostro dentista di fiducia; se poi ne avete trovato uno nel vostro abituale luogo di vacanza, considerate l’idea di eseguire lì le manutenzioni periodiche. utilizzando all’uopo i periodi in cui non avete impegni professionali, eviterete di sommare lo stress lavorativo a quello legato alle cure…

Se avete dubbi o domande sul vostro sorriso, continuate a scrivermi a dottore@attiliovenerucci.it , risponderò privatamente e, se l’argomento sarà di interesse generale, potrà essere il tema di un prossimo Salvadente

Dr. Attilio Venerucci

