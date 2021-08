Varazze, 500mila euro di avanzo per ridurre la Tari. Taglio totale per famiglie con Isee inferiore ai 6mila euro

Nuove riduzioni Tari in vista a Varazze per attività economiche e famiglie in difficoltà, con la Giunta guidata dal vicesindaco facente funzione Pierfederici che, con una deliberazione dello scorso 29 luglio stanziato una quota di avanzo di amministrazione pari a 500mila euro da destinarsi a tale scopo.

Una scelta compiuta anche "coraggiosamente - affermano dall'Amministrazione - anche nel 2020, sebbene il contesto normativo fosse ancora incerto e le indicazioni di Arera avessero sollevato alcuni dubbi sulla possibilità di operare in tal senso".

Lo stanziamento destinato alle riduzioni della Tari per l’anno 2021 è superiore a quello del 2020 e, come spiegato anche in Consiglio comunale, è finalizzato a garantire un livello di tassazione invariato, già rispetto alle riduzioni 2020, per tutte le attività economiche e in particolare per quelle attività che hanno subito pesanti interventi di chiusura.

L’Amministrazione aveva già adottato una deliberazione lo scorso 29 giugno per la concessione di agevolazioni Tari, anticipando che l’importo da destinare a tale finalità sarebbe stato di circa 367mila euro. Tuttavia, in sede di approvazione dell’assestamento generale ha ritenuto di maggiorare tale importo fino agli attuali 500mila euro, "ritenendo importante dare un segnale preciso di aiuto e sostegno in questo momento di difficoltà" affermano dal palazzo di città.

"Per l’anno 2021 l’Amministrazione ha deciso di inserire un pacchetto di riduzioni TARI per tutte le categorie di utenti - interviene il vicesindaco Luigi Pierfederici - abbiamo deciso di operare su tutte le fasce di utenti ovvero utenze non domestiche, utenze domestiche 'prima casa' e utenze non residenziali al fine di andare incontro il più possibile ai cittadini viste le difficoltà che ancora si protraggono rispetto allo scorso anno".

Nello specifico: "Per le utenze non domestiche, ovvero le attività commerciali, l’obbiettivo era quello di mantenere invariata o, se possibile, ridurre ulteriormente la quota Tari dello scorso anno che, ricordo, era già stata oggetto di riduzione Covid e questo obbiettivo è stato raggiunto così come per le utenze domestiche residenziali dove si è perseguito lo stesso obbiettivo" aggiunge Pierfederici.

"Anche le abitazioni non residenziali hanno avuto una riduzione rispetto al 2020 nell’ordine del 10% della parte variabile in modo da compensare il mancato godimento delle abitazioni durante il periodo pandemico" specifica.

"Infine, ma è forse la nota più importante, l’Amministrazione ha deciso di applicare una quota di 50mila euro quale esenzione totale dal pagamento della Tari per le fasce di utenza che presenteranno ISEE inferiore a 6mila euro - prosegue il primo cittadino - L’esenzione in vigore esistente era prevista solamente per chi presentava ISEE nullo. Questo è un forte segnale che abbiamo voluto dare".

"Lo stato di difficoltà economica e sociale che sta perdurando non deve essere sottovalutato. Sono scelte importanti queste che una amministrazione con le idee ben chiare sulle priorità della propria comunità deve fare. Noi lo abbiamo fatto" conclude Pierfederici.