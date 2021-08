Autostrade, da questa sera le prime chiusure notturne per il posizionamento dei cantieri, probabili disagi

Inizia oggi un periodo di probabili disagi nelle autostrade liguri, dove la chiusura parziale della A10 tra Genova Aeroporto e Genova Pra' è prevista tra il 16 e il 25 agosto, ma il posizionamento dei cantieri è previsto già da questa sera alle 21.



Di seguito sono elencate tutte le chiusure notturne a partire da questa sera su A7, A10, A12 e A26.



A7 Serravalle-Genova



Imminenti



Novi Ligure - Allacciamento Chiuso (Km 72 - direzione: Genova)

Chiuso al traffico Bivio A7/Diramazione A26 Trafori dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 09/08/2021 al giorno 10/08/2021 provenendo da Milano verso A26 Genova Voltri - Gravellona Toce per lavori.



Genova-Allacciamento A7/A12 - Tratto Chiuso (Km 128.7 - direzione: Milano)

Tratto Chiuso tra Genova Sampierdarena e Bivio A7/A12 Genova-Livorno dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 09/08/2021 al giorno 10/08/2021 per lavori Entrata consigliata verso Milano: Genova Bolzaneto.



Genova Bolzaneto - Uscita Chiusa (Km 125.8 - direzione: Genova)

L'uscita di Genova Bolzaneto e' chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 09/08/2021 al giorno 10/08/2021 provenendo da Milano per lavori. Uscita consigliata provenendo da Milano: Genova Ovest.



Successive



Allacciamento A7/A12-Genova Bolzaneto - Tratto Chiuso (Km 125.8 - direzione: Milano) Tratto Chiuso tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Bolzaneto dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 11/08/2021 al giorno 12/08/2021 per lavori Entrata consigliata verso Milano: Genova Bolzaneto.



Busalla-Genova Bolzaneto - Tratto Chiuso (Km 125.8 - direzione: Genova)

Tratto Chiuso tra Busalla e Genova Bolzaneto dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 12/08/2021 al giorno 13/08/2021 per lavori Entrata consigliata verso Genova: Genova Bolzaneto.



A10 Genova-Savona



Imminenti



Savona - Allacciamento Chiuso (Km 44.5 - direzione: Genova)

Chiuso al traffico Bivio Compl.Savona/A6 Torino-Savona dalle ore 21:00 alle ore 06:00 dal giorno 09/08/2021 al giorno 13/08/2021 provenendo da Savona verso Torino per lavori. Entrata consigliata verso Torino: Altare su A6 Torino-Savona. Entrata consigliata verso Torino: Altare su A6 Torino-Savona.



Genova Aeroporto-Genova Pra' - Tratto Chiuso (Km 10.7 - direzione: Ventimiglia)

Tratto Chiuso tra Genova Aeroporto e Genova Pra' dalle ore 21:30 alle ore 05:30 dal giorno 09/08/2021 al giorno 13/08/2021 per lavori Entrata consigliata verso Ventimiglia: Genova Pra'.



Celle Ligure - Entrata Chiusa (Km 32.35 - direzione: Ventimiglia)

Celle Ligure in entrata è chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 09/08/2021 al giorno 10/08/2021 verso Ventimiglia per lavori. Entrata consigliata verso Ventimiglia: Varazze.



Celle Ligure - Uscita Chiusa (Km 32.35 - direzione: Ventimiglia)

L'uscita di Celle Ligure e' chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 09/08/2021 al giorno 10/08/2021 provenendo da Genova per lavori. Uscita consigliata provenendo da Genova: Varazze.



Successive



Celle Ligure - Uscita Chiusa (Km 32.35 - direzione: Ventimiglia)

L'uscita di Celle Ligure è chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 11/08/2021 al giorno 12/08/2021 provenendo da Genova per lavori. Uscita consigliata provenendo da Genova: Celle Ligure.



Celle Ligure - Entrata Chiusa (Km 32.35 - direzione: Ventimiglia)

Celle Ligure in entrata e' chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 11/08/2021 al giorno 12/08/2021 verso Ventimiglia per lavori. Entrata consigliata verso Ventimiglia: Varazze.



Genova Aeroporto-Genova Pra' - Tratto Chiuso (Km 10.7 - direzione: Ventimiglia)

Tratto Chiuso tra Genova Aeroporto e Genova Pra' dalle ore 22:00 alle ore 08:30 dal giorno 13/08/2021 al giorno 14/08/2021 per lavori Entrata consigliata verso Ventimiglia: Genova Pra'.



A12 Genova-Sestri Levante



Successive



Genova Nervi-Genova Est - Tratto Chiuso (Km 4.2 - direzione: Genova)

Tratto Chiuso tra Genova Nervi e Genova est dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 10/08/2021 al giorno 11/08/2021 per lavori Entrata consigliata verso Genova: Genova est.



A26 Genova Voltri-Gravellona Toce



Imminenti



Predosa-Masone - Tratto Chiuso (Km 14 - direzione: Genova voltri)

Tratto Chiuso tra Bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Masone dalle ore 21:00 alle ore 06:00 dal giorno 09/08/2021 al giorno 10/08/2021 per il transito di un trasporto eccezionale



Masone-Voltri - Tratto Chiuso (Km 0 - direzione: Genova voltri)

Tratto Chiuso tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 09/08/2021 al giorno 10/08/2021 per il transito di un trasporto eccezionale



Successive



Voltri-Masone - Tratto Chiuso (Km 14 - direzione: Gravellona toce)

Tratto Chiuso tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 10/08/2021 al giorno 11/08/2021 per il transito di un trasporto eccezionale



Voltri-Masone - Tratto Chiuso (Km 14 - direzione: Gravellona toce)

Tratto Chiuso tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 12/08/2021 al giorno 13/08/2021 per il transito di un trasporto eccezionale