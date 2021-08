Erli, grave incidente lungo la ss 582 “del Colle di San Bernardo”: due codici rossi al Santa Corona

Un grave incidente si è verificato intorno alle 16.00 lungo la la strada statale 582 “del Colle di San Bernardo” nel comune di Erli. Secondo quanto riferito, un'auto avrebbe scontrato un'altra vettura che in quel momento era ferma a bordo strada: il mezzo colpito, sul quale erano presenti due persone, è così precipitato in un dirupo.

Immediato l'intervento di 2 ambulanze della Croce Bianca di Albenga, dell'automedica Sierra 2, dei vigili del fuoco del distaccamento di Albenga e della Polizia Stradale. Vista la gravità della situazione è intervenuto anche l'elisoccorso Grifo.

Una donna, che in un primo momento aveva perso i sensi recuperandoli però poco dopo, ha riportato un trauma cranico ed uno toracico ed è stata trasportata all'ospedale Santa Corona in codice rosso, così come l'uomo che era con lei (vittima di un trauma toracico).

Il sinistro è avvenuto all’altezza del km 21,350 della ss 582: la circolazione è temporaneamente regolata con il senso unico alternato.