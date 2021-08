Pietra, incidente in viale Riviera: si va verso la denuncia del conducente dell'auto per lesioni e omissione di soccorso

Dopo le prime verifiche, unitamente alle versioni fornite da alcune testimonianze, non sembrano esserci dubbi per quanto riguarda l'incidente stradale di sabato scorso, che ha visto coinvolte un'auto e una moto, lungo viale Riviera a Pietra Ligure. Ed è così che per il conducente dell'auto (una Audi nera) è molto probabile che scatti una denuncia per lesioni e omissione di soccorso.

L'allarme era stato lanciato intorno alle 19.00 e, secondo quanto ricostruito, sembrerebbe che il conducente dell'auto abbia colpito intenzionalmente la moto. Il gesto sarebbe scaturito in seguito ad un contatto (con un ombrellone che il motoveicolo stava trasportando) tra i due mezzi durante il passaggio in una rotonda che precede il luogo dello scontro. In seguito al fatto, la vettura si è allontanata salvo poi presentarsi al comando di polizia locale per fornire la propria versione dei fatti.