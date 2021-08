Vado, tentano di rubare rame all'interno di un'azienda ma la videosorveglianza li bracca: arrestati dai carabinieri

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Vado Ligure hanno arrestato per “tentato furto aggravato in concorso" un 33enne C.I.B. e un 22 enne D.B., entrambi di origine rumena.

I due stavano tentando di portare a termine un furto, pianificato attentamente, di un ingente quantitativo di rame stoccato all’interno del deposito di una nota azienda di Vado Ligure.

I giovani si erano introdotti nel deposito, attrezzati con arnesi da scasso e ricetrasmittenti e trovato il materiale, lo avevano accantonato in uno dei capannoni dell’azienda, utilizzando alcuni carrelli presenti sul posto, in attesa di caricarlo su un furgone e portarlo via in un momento successivo.

I due sfortunati, però, non sapevano che all’interno dell’azienda era presente un moderno impianto di videosorveglianza, collegato al telefono cellulare del titolare, che li ha potuti vedere “in diretta” ed allertare rapidamente il 112.

I Carabinieri, giunti sul posto, sono riusciti a fermare i due giovani, che stavano tentando di fuggire e li hanno immediatamente arrestati. La refurtiva è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari. I due arrestati saranno giudicati nella mattinata di oggi con rito direttissimo.