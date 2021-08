A Loano doppio appuntamento con le “Letture all’alba” sul Molo Kursaal

Sabato 14 e sabato 21 agosto alle 6 il Molo Kursaal di Loano ospiterà le “Letture all'alba”,nuovi imperdibili appuntamenti dedicati alla letteratura e alla musica.

I lettori del gruppo #cosavuoichetilegga interpreteranno ad alta voce testi di autori classici e contemporanei con l’accompagnamento di brani musicali suonati dal vivo in acustica.

Il 14 agosto le letture saranno dedicate all'estate e saranno accompagnate dai brani eseguiti da Elena Bacchiarello, al clarinetto e Davide Nari, al saxofono.

L'appuntamento del 21 agosto, invece, si intitolerà “Praticamente perfette” e verterà sul tema della donna; si esibiranno Elena Bacchiarello, al clarinetto), Davide Nari e Massimo De Palo, entrambi al saxofono.

A fare da sfondo in entrambi gli appuntamenti, lo spettacolo del sorgere del sole in riva al mare.

Il doppio appuntamento rientra nell'ambito di “LOA-Legge in Ogni Angolo”, la manifestazione interamente dedicata alla lettura organizzata dall'assessorato a turismo, cultura e sport del comune di Loano in collaborazione con l'Aps #cosavuoichetilegga? insieme ad Atuttotondo di Monica Maggi e con le associazioni e le realtà locali aderenti al “Patto per la Lettura”.

L'ingresso è libero, ma è obbligatorio prenotare telefonando al numero 347.5031329 dalle 16 alle 18 dal lunedì al venerdì o passando alla biblioteca civica “Antonio Arecco” martedì e venerdì dalle 14.30 alle 17. Durante la serata sarà consentito l'ingresso per i posti liberi non prenotati. I partecipanti sono tenuti a indossare le mascherine. I posti a sedere saranno opportunamente distanziati. Per partecipare occorre essere muniti del “Green Pass” o esibire un tampone negativo effettuato al massimo entro le 48 ore precedenti l'evento, così come previsto dalle più recenti norme di legge.