Treni, Toti e Berrino: “Bene il potenziamento con due nuove coppie di Intercity ma il servizio deve proseguire fino al termine dei cantieri autostradali”

“Sono soddisfatto che il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini abbia accettato la nostra richiesta di potenziare le corse di treni Intercity da e verso la Liguria anche per diminuire il disagio degli utenti causato dai cantieri autostradali. L’auspicio è però quello di continuare, fino al termine dei lavori, con il potenziamento del servizio, quindi anche dopo il 19 settembre. Le due nuove coppie di treni Intercity sulle tratte Milano-Ventimiglia e Torino-Genova, da effettuarsi nelle giornate festive e prefestive dal 14 agosto al 19 settembre, saranno un aiuto concreto per i liguri ma anche per turisti che in questo modo potranno raggiungere la nostra regione senza correre il rischio di imbattersi in possibili code sulla nostra rete autostradale. Ora però chiediamo un ulteriore sforzo”: a dirlo è il presidente regionale Giovanni Toti in merito alla decisione di potenziare il traffico ferroviario in Liguria.



“Abbiamo mandato un'altra lettera al ministro Giovannini – ha spiegato l’assessore ai Trasporti Gianni Berrino - chiedendo un ulteriore potenziamento del servizio ferroviario ma anche dei mezzi pubblici su gomma, chiediamo anche che il servizio di potenziamento non s'interrompa il 19 settembre e ci auguriamo possa proseguire fino al termine dei cantieri autostradali”.