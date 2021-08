Politica |

Elezioni Savona: Forza Italia e UDC insieme in una lista unitaria

Fra le prime indiscrezioni ci saranno in quota Forza Italia, l’assessore Ileana Romagnoli, mentre per l’UDC il segretario provinciale Roberto Pizzorno, l’imprenditore del settore trasporti, Andrea Cona e Rosario Merenda

Melgrati e Pizzorno

Alle elezioni comunali di Savona Forza Italia e UDC correrranno con una lista unitaria. Come già succede a Roma e in altri capoluoghi italiani nel simbolo ci saranno la bandiera di Forza Italia e lo scudo crociato dell'UDC. Lo hanno annunciato il coordinatore provinciale di Forza Italia Marco Melgrati ed il segretario Provinciale della UDC Roberto Pizzorno con una nota congiunta. "Si tratta di un percorso coerente con la nostra comune appartenenza al Partito Popolare Europeo e con l'impegno indicato dal presidente Berlusconi di unire le forze del centrodestra - afferma Melgrati - E poi i sondaggi usciti nei giorni scorsi ci incoraggiano ancor più ad essere presenti nella città di Savona dove abbiamo governato per 5 anni con il sindaco uscente Ilaria Caprioglio". Lo incalza il segretario della Udc Roberto Pizzorno che aggiunge: "Siamo certi che sarà la lista Forza Italia - UDC a dare un contributo decisivo per l'affermazione del nostro candidato sindaco Angelo Schirru. La nostra lista sarà aperta anche ai personaggi della società civile che amano la nostra città ed hanno una grande voglia di contribuire al successo del centro-destra". I dirigenti provinciali di Forza Italia e della UDC, in concerto con i coordinatori regionali Carlo Bagnasco (FI) e Umberto Calcagno (UDC) sono al lavoro per stilare una lista competitiva. Fra le prime indiscrezioni nella lista ci saranno in quota Forza Italia, l’assessore Ileana Romagnoli, mentre per l’UDC tra i probabili candidati il segretario provinciale Roberto Pizzorno, l’imprenditore del settore trasporti, Andrea Cona e Rosario Merenda, segretario organizzativo ed ex consigliere provinciale con Forza Italia.

Comunicato Stampa

