Camogli, un cinghiale a nuoto tra gli yacht, il video diventa virale

Un cinghiale a largo di Camogli, nuota tra gli yacht. ll video della performance dell'ungulato è stato postato su Instagram e sta già facendo il giro dei social.









"C'è chi va per mare e vede i delfini e chi va per mare e vede i cinghiali", il commento di chi ha girato il video.È capitato spesso ultimamente di immortalare la presenza dei cinghiali sulle spiagge liguri. Gli animali sono in genere pacifici, ma può succedere che diventino aggressivi nei confronti dell'uomo, come è successo ieri a Recco, dove due anziani turisti lombardi sono stati aggrediti da un gruppo di cinghiali.Tornando alle performance in acqua, è diventato virale alcuni mesi fa il video girato da un pescatore che nella sua rotta a largo delle acque siciliane si era imbattuto in una coppia di ungulati.