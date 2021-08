Autostrade: sei chilometri di coda in A12 per un mezzo in avaria e nell'attesa c'è chi prende il monopattino (FOTO)

Sei chilometri di coda sulla A12 Genova-Sestri Levante nella tratta Recco-Chiavari in direzione Livorno. È successo nella tarda mattinata a causa di un mezzo in avaria.



Nella lunga attesa che si è creata a causa della coda, gli automobilisti sono scesi dalle auto per sgranchirsi le gambe, e c'è chi, come si vede in foto, ha deciso di prendere il monopattino e percorrere così un tratto di autostrada paralizzata dal traffico.