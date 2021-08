Contestò Bassetti durante la presentazione del suo libro, 52enne denunciato dai carabinieri

Aveva contestato l'infettivologo Matteo Bassetti durante la presentazione del suo libro a Novi Ligure lo scorso 29 luglio. Per questo un 52enne di Carrara, con svariati precedenti specifici è stato identificato dai carabinieri di Novi e dal nucleo informativo di Alessandria. L'uomo è stato denunciato per mancato preavviso di manifestazione, vilipendio della Repubblica, istigazione a disobbedire alle leggi e disturbo delle occupazioni delle persone.



I militari hanno anche identificato altri partecipanti al presidio, che verranno sanzionati per l’inosservanza delle disposizioni anti-Covid-19 e per il mancato utilizzo della mascherina.