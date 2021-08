Coronavirus, più che raddoppiati nelle ultime ventiquattr'ore i contagi nel savonese: quest'oggi sono 29

Crescono ancora i nuovi contagiati al Covid-19 sia nella nostra provincia che nell’intera regione. In salita anche il tasso di positività calcolato sui tamponi molecolari che sfiora il 6%.

Sono infatti 191 i nuovi positivi in Liguria, a fronte di 3.218 tamponi molecolari (oltre ai 3.805 antigenici rapidi), uno ogni 16,84 pari al 5,93%.

Nella nostra provincia sono 29 i nuovi positivi, rispetto ai 61 dell'imperiese(che si conferma provincia maggiormente colpita dal virus in queste settimane), i 71 della provincia di Genova e i 30 di Spezia. Dobbiamo registrare un morto per Covid all’ospedale di Sanremo, un uomo di 82 anni.

Calano i ricoverati, sia nelle strutture ospedaliere della provincia di Savona che su base regionale.

Tamponi processati con test molecolare: 1.487.241 (+3.218)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 498.238 (+3.805)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 106.759 (+191)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.888 (+27)

Casi per provincia di residenza

Imperia 496 (+17)

Savona 294 (+10)

Genova 1.307 (-7)

La Spezia 471 (+1)

Residenti fuori regione o estero 67 (+4)

Altro o in fase di verifica 253 (+2)

Totale 2.888 (+17)

Ospedalizzati: 65 (-3); 14 (-) in terapia intensiva

Asl 1 - 21 (+3); 2 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 12 (-3); 1 (-) in terapia intensiva

San Martino - 12 (-); 5 (-1) in terapia intensiva

Galliera - 8 (-); 4 (-) in terapia intensiva

Glasini - 2 (-3); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 0

Asl 4 - 5 (+1); 1 (+1) in terapia intensiva

Asl 5 - 5 (-1); 1 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 1.533 (+13)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 99.502 (+163)

Deceduti: 4.369 (+1)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 348 (-4)

Asl 2 - 208 (+31)

Asl 3 - 589 (-1)

Asl 4 - 133 (+6)

Asl 5 - 250 (+5)

Totale - 1.528 (+37)