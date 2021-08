Alassio e "Il ritorno di Pricò": il giornalista Daniele La Torre presenta il suo libro sulle immagini de “I Bambini ci guardano” di De Sica

Una abbinata di storia, musica, canto e teatro. Mercoledì, 18 agosto alle ore 21, in piazza Partigiani ad Alassio l’Associazione Vecchia Alassio in collaborazione con l’assessorato al Turismo del Comune di Alassio ha organizzato una serata dalla mille sfaccettature.

“Cultura in riva al mare” sarà innanzitutto la presentazione dell’ultimo libro di Daniele La Corte “Il Ritorno di Pricó", romanzo storico che vede protagonista un bambino che, diventato adulto, di professione giornalista, avvia una attenta ricerca attraverso i protagonisti dell’ultima guerra mondiale, che ha ucciso suo padre.

Il lavoro di La Corte si muove dal Piemonte all’Argentina per approdare in Liguria. Sono gli anni terribili e fantastici della Resistenza che Pricó riscopre, passo dopo passo, raccontando per il suo giornale storie inedite. Si passa dalla Resistenza alle lotte contro la dittatura sudamericana , fino agli anni di piombo.