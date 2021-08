I Circoli dell’Associazione di Amicizia Italia-Cuba di Ceriale e Imperia uniti per una raccolta di materiale sanitario (FOTO)

Prosegue l'attività dei circoli di Ceriale e Imperia dell'Associazione di amicizia Italia-Cuba. Nei giorni scorsi è stato raccolto e imballato molto materiale sanitario (oltre 80 scatole) poi consegnato all'agenzia per l'interscambio culturale economico con Cuba per essere inviato prossimamente tramite un aereo che decollerà da Torino.

"Ringraziamo chi ci ha aiutato - spiegano dai circoli cerialese e imperiese - Noi lo inviamo anche come ringraziamento per i medici cubani venuti in Italia. Come associazioni chiediamo la fine dell'embargo e proponiamo la brigata medica cubana Henry Reeve come premio Nobel per la pace".