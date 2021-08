Carcare, smart working per il comandante della polizia locale. La minoranza: "Com'è possibile che l'amministrazione De Vecchi lo consenta invece di essere presenti fisicamente?"

"In data odierna veniamo a conoscenza che il comandante della Polizia Locale Carcarese svolge attività in smart working (trattasi di lavoro agile, è una forma di telelavoro inteso come un modo di lavorare indipendente da casa propria con strumenti informatici e telematici), il sabato e il lunedì tornando sul lavoro al martedì pomeriggio".

A dirlo è la minoranza consiliare del comune di Carcare che ha puntato il dito contro l'agente e l'amministrazione.

"La domanda ci sorge spontanea: Come è possibile che l'Amministrazione De Vecchi invece di intensificare i controlli sul territorio, soprattutto nei momenti di maggiore necessità, consenta il lavoro da remoto a componenti della Polizia Municipale municipale invece di essere presenti fisicamente - proseguono - Ancora una volta emerge la poca capacità amministrativa e l'assenza di considerazione per la tutela dei cittadini carcaresi".