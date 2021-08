Loano 2021, Fratelli d'Italia sostiene il candidato Lettieri: "Saremo al fianco con il simbolo, i candidati e i numerosi iscritti"

Fratelli d’Italia a Loano sostiene Luca Lettieri. Questa la decisione dei vertici provinciali del partito per le prossime elezioni comunali che vedranno l'esponente leghista ex vicesindaco, assessore uscente e già in passato consigliere comunale e provinciale, in corsa per le amministrative contro Giacomo Piccinini e Francesco Nappi.

“Luca Lettieri è il candidato sindaco del centrodestra e insieme al centrodestra noi siamo presenti nel governo della nostra Regione ed in tante altre realtà locali. Con chiarezza e coerente lealtà Fratelli d’Italia sarà al suo fianco con il proprio simbolo, i propri candidati e con i numerosi iscritti" ha dichiarato il coordinatore provinciale Claudio Cavallo.

Lettieri oltre che dalla Lega sarà appoggiato da alcuni membri e amici dell'amministrazione uscente: il Vicesindaco Remo Zaccaria, gli Assessori Manuela Zunino e Vittorio Burastero, il Presidente del Consiglio comunale Gianluigi Bocchio e la Capogruppo di Maggioranza Francesca Mangiola.

Rispetto alla tradizionale coalizione di centrodestra, alla candidatura di Lettieri mancherebbe solo l'appoggio di "Cambiamo": il partito di Toti e Vaccarezza sta valutando anche l'ipotesi di supportare la lista civica di Giacomo Piccinini ma pure quella di correre da solo con una lista propria. Le riserve verranno sciolte a breve?