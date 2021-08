Bando di assunzione per 7 pediatri negli ospedali del savonese: ammessi 67 candidati al concorso dell'Asl2

Mancano i pediatri, un'altra criticità con il quale l'ospedale San Paolo di Savona e Santa Corona di Pietra Ligure hanno dovuto far fronte oltre all'assenza di ginecologi e ostetrici (concorso al via il 29 agosto) che hanno portato alla chiusura del Punto Nascite pietrese e l'Asl2 per far fronte al problema ha deciso di dar vita ad un concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di sette dirigenti medici.

Il bando, scaduto lo scorso 25 luglio, ha visto la partecipazione di 67 candidati che sono risultati tutti idonei e quindi ammessi.

Nei 65 sono presenti medici già specializzati oppure dell'ultimo anno (quinto), del quarto e del terzo anno.

Inoltre negli ospedali San Paolo di Savona e Santa Corona di Pietra Ligure mancano anche le guardia attive pediatriche e allora l'azienda sanitaria aveva deciso di rinnovare lo scorso giugno l'accordo di sinergia con l'istituto Gaslini di Genova che ha messo a disposizione i professionisti delle unità operative complesse di Pediatria d'urgenza e Pronto Soccorso e di Clinica Pediatrica e Reumatologica.

"Vista la grave criticità nell’organico della propria Struttura per l’espletamento di turni di guardia attiva pediatrica – ha richiesto all’Istituto G. Gaslini di essere supportato allo scopo di garantire la continuità assistenziale" avevano spiegato dall'Asl2.

Il Gaslini ha aderito e così gli ospedali del savonese hanno ricevuto una boccata d'ossigeno in un periodo di difficoltà legate alla mancanza di organico. I pediatri effettuano così i turni festivi e notturni (infrasettimanali, fine settimana e festivi inclusi) nella Pediatria e Neonatologia dei nosocomi di Savona e Pietra per una durata complessiva di non meno di 12 ore.

La durata dell'accordo è partito dal 15 giugno 2021 e durerà fino al 14 giugno 2022.