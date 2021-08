Andora, il professor Bassetti presenta il libro “Una lezione da non dimenticare”

Incontro con il professor Matteo Bassetti, giovedì 19 agosto, alle ore 21.30, nei Giardini Tagliaferro ad Andora. Un evento organizzato dal comune di Andora, che vede il direttore della clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova e professore ordinario all’Università di Genova, presentare al pubblico il suo libro “Una lezione da non dimenticare” (Cairo editore) dove ha ripercorso, con la giornalista Martina Maltagliati, le fasi più calde e difficili della pandemia, quando gli ospedali si sono trovati a combattere una guerra contro un nemico invisibile, sconosciuto e infido.

Il libro è un racconto emozionante e carico di umanità dei primi sei mesi più difficili nella storia di un reparto di terapia intensiva: con una cronaca dal ritmo serrato e avvincente, il dottor Matteo Bassetti, apre le porte del suo reparto e racconta la vita di medici, infermieri e personale sanitario. Tra speranze e disillusioni, turni di lavoro massacranti e sperimentazioni coraggiose, vengono ripercorsi i sei mesi che hanno cambiato le nostre vite: i primi casi, il timore di non farcela e il picco dei ricoveri, ma anche le guarigioni, i farmaci e l’attesa del vaccino.

Senza farsi prendere dal panico e senza cedere all’irrazionalità, perché – come scrive il dottor Bassetti – Nessun nemico è invincibile quando lo si affronta a viso aperto e con la forza data dall’esperienza scientifica. E solo conoscendo quello che davvero è successo possiamo costruire una nuova normalità”.

Il libro entra anche nei rapporti quotidiani con i colleghi medici, infermieri e collaboratori che hanno messo da parte le loro vite per mesi, isolandosi dai famigliari e vivendo in ospedale turni massacranti e in costante stato di allerta. Fra le pagine c’è anche il ricordo di coloro che non ce l’hanno fatta.

Il professor Bassetti sarà intervistato da Monica Napoletano, giornalista dell’Ufficio Stampa del Comune di Andora.

La presentazione è ad ingresso libero, previa presentazione del Gree pass.

Matteo Bassetti è professore ordinario di Malattie Infettive all’Università di Genova e direttore della clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, dove ha affrontato in prima linea l’emergenza Covid-19. È nato nel capoluogo ligure nel 1970, è presidente della Società italiana di terapia antinfettiva (SITA) e fa parte del comitato esecutivo del Piano nazionale per la lotta alla resistenza-antimicrobica (PNCAR). È il past-chair del gruppo di studio delle infezioni nel paziente critico della European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID), membro eletto dell’International Council of the Immunocompromised Host Society (ICHS) e dell’International Sepsis Forum (ISF). È associate editor di numerose riviste internazionali ed è autore di oltre 650 articoli scientifici.