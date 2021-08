Pd Albisola Superiore, Toso: “Gianni Cazzola mancherà anche al mondo della scuola”

“Era il 19 novembre 2010: la mia prima iniziativa come Segretario dei Giovani Democratici delle Albisole. Puntammo su un tema caro a noi giovani come l'Istruzione: quella sera insieme a me, Andrea Grande, Isabella Sorgini, Maria Grazia Pasini, Mattia Zunino e Gianluca Raja c'era anche Gianni Cazzolla, che oggi ci ha lasciato”, scrive in una nota Andrea Toso, segretario Pd Albisola Superiore.

“Il suo impegno ha rappresentato una pietra fondamentale del sindacato savonese e una voce attenta verso noi giovani. Ci mancherà e mancherà sicuramente anche al mondo della scuola per cui si è mobilitato sempre con impegno”, conclude Toso.