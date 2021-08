Albenga, il 16 agosto Raffaella Verga presenta “10. Salire in cima a un’alta montagna”

Domani sera, 16 agosto, alle 21 ad Albenga presso il Chiostro Ester Siccardi, la scrittrice ingauna Raffaella Verga presenta il suo nuovo romanzo “10. Salire in cima a un’alta montagna”, edito da Bertoni.

L’evento di presentazione, che ha il patrocinio del comune di Abenga, sarà condotto da Ester Bozzano e vedrà la partecipazione di Maria Gramaglia.

Il libro affronta il tema forte della malattia con estrema delicatezza e rispetto, regalando al lettore una stesura fluida, leggera e potente allo stesso tempo. Immerge in una storia in cui un fatto negativo fortemente incisivo, com’è appunto un brutto male, diventa lo spunto per rivoluzionare la propria vita, rompere gli schemi e spogliarsi da ipocrisie e futilità, per compiere un viaggio verso l’autenticità.

Nel rispetto delle norme anticovid, per accedere all’evento è necessario esibire la certificazione verde o il tampone valido