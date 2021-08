Morte Gianni Cazzola, Sinistra Italiana: "Una grave perdita, la sua personalità spiccava in ogni occasione"

"Gianni Cazzola ci ha lasciato: un’altra grave perdita per la sinistra savonese, dove aveva militato da sempre, senza sbandate o tentennamenti". Cosi Sinistra Italiana esprime il proprio cordoglio.

"Ma questa perdita, per chi ha conosciuto Gianni, è molto di più: soprattutto per quello che ha rappresentato nel mondo della scuola, come punto di riferimento per migliaia di insegnanti ed operatori scolastici, non soltanto coloro che appartenevano al sindacato della Cgil da lui diretto per molti anni con capacità e competenza non comuni, ma anche per chiunque si rivolgeva a lui per una consulenza, trovandolo sempre attento e disponibile, interessato anche sul piano umano ai problemi che gli venivano sottoposti, di cui cercava e spesso riusciva a trovare la soluzione".

"Ma Gianni Cazzola non è stato solo un grande dirigente sindacale, come tale riconosciuto nella nostra città e nella nostra provincia. La sua personalità spiccava in ogni occasione per le sue doti di grande equilibrio, per l’intelligenza acuta e aperta, per una rara sensibilità, doti accompagnate ad una singolare modestia che ne faceva una persona piuttosto rara anche nel nostro mondo, mai alla ricerca di affermazioni e riconoscimenti personali, ma sempre di quello che chiamiamo il bene comune, uno di quei valori della sinistra cui si è ispirata tutta la sua vita" concludono da Sinistra Italiana.