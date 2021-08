Politica |

Savona 2021, l'assessore Zunato (Lega) non si candiderà alle comunali: "Certe dinamiche non sono state comprese, spesso spazio a troppe polemiche inutili"

La Lega perde tre esponenti della giunta, Arecco è passato in Fratelli d'Italia e Levrero è propenso a non scendere in campo, Zunato rimarrà comunque nel Carroccio

Maria Zunato in occasione del suo insediamento in Comune a Savona nel settembre 2017

"Non mi candido ma resto nella Lega e rimango a disposizione del partito". Ad annunciarlo a qualche ora dall'entrata in Fratelli d'Italia del vicesindaco e assessore uscente Massimo Arecco che si candiderà alle elezioni comunali, è l'assessore alle attività produttive Maria Zunato che non sarà invece della partita alle amministrative di Savona. La Lega quindi dopo aver perso Arecco e il presidente del consiglio comunale Renato Giusto, non potrà contare sull'assessore uscente che però continuerà a rimanere nelle file del Carroccio. "Mi hanno chiesto se volevo candidarmi e ho riflettuto a lungo, però ho maturato questa scelta in funzione del fatto che ne esco da una campagna elettorale molto impegnativa alle scorse elezioni regionali per le quali ringrazio i savonesi che mi hanno dato il consenso, ma ci sono state dinamiche che non sono state comprese fino in fondo" ha spiegato l'assessore uscente valbormidese che nel settembre 2017 era subentrata in giunta dopo le dimissioni nel marzo dello stesso anno dell'assessore al sociale Cristina Bellingeri (le sue deleghe erano andate ad Ileana Romagnoli). "Credo che la mia esperienza possa essere utile ed è a dispozione del partito - prosegue Maria Zunato - Tutti i cittadini dovrebbero fare almeno un'esperienza amministrativa per capire la complessità della pubblica amministrazione perchè non è infatti facile capire come funzionano gli enti locali". Le frizioni interne sia nella stessa Lega che nel centrodestra sono stati gli aspetti che hanno influito sulla sua scelta. "Ho sofferto il fatto che nell'ambito della coalizione non ci siano stati elementi di sintesi per il lavoro fatto ma c'è stato molto spesso spazio per le polemiche inutili che non hanno fatto bene né alla coalizione, né ai partiti che la compongono. Il rammarico è stato anche quello di non essere riusciti a far percepire pienamente l'enorme lavoro che è stato fatto ai savonesi e, talvolta, al mio partito", puntualizza Maria Zunato. "Io ho sempre lavorato per far crescere il territorio, Savona e la sua Provincia e la nostra splendida Regione ed ho trovato una comunità speciale: il dialogo e il confronto sono sempre stati alla base del mio fare politica: con il sistema delle imprese, con le associazioni di categoria, con i singoli operatori, con la società civile, con i singoli cittadini. È stata una bella esperienza. Purtroppo le criticità finanziarie hanno avuto un peso rilevante su molti progetti" conclude Zunato. Intanto anche l'assessore alla sicurezza Roberto Levrero pare essere intenzionato a non essere della partita per le comunali. La Lega quindi si ritroverebbe ad aver "perso" tre esponenti della giunta per la rincorsa a Palazzo Sisto, recuperando però dalla lista civica del sindaco solo l'assessore allo sport Maurizio Scaramuzza, che sarebbe pronto a fare il capolista.

Luciano Parodi

