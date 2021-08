Toti paragona i ‘no vax’ ai talebani, Nappi (MIU): "Frase discriminatoria e di vergognoso disprezzo"

Francesco Nappi, presidente nazionale del Movimento Italia Unita, ancora una volta contro il presidente della Regione Giovanni Toti. Nappi, candidato sindaco alle prossime elezioni comunali di Loano, non ha infatti gradito le dichiarazioni del governatore ligure che si è scagliato contro i ‘no vax’ paragonandoli ai talebani.

"Una frase che contiene in sé tratti ingiuriosi, discriminatori e di vergognoso disprezzo verso persone che hanno come unica 'colpa' quella di volere semplicemente scegliere di non sottoporsi a un trattamento sanitario che da che mondo e mondo è oggetto di libero arbitrio e scelta - si legge in una nota stampa firmata dal leader del MIU - Io non mi capacito, giuro. Sono inorridito ed esterrefatto di fronte a una dichiarazione che non ha giustificazione alcuna, né può passare inosservata e impunita".

"Fermo restando che in nome della mia qualità di presidente nazionale del MIU mi riservo la facoltà di sporgere regolare denuncia nei suoi confronti, vorrei nel frattempo invitarla a riflettere sulla gravità della sua affermazione - aggiunge Nappi rivolgendosi a Toti - Lei non può arrogarsi nessun diritto di potere vomitare certe affermazioni ingiuriose e discriminatorie addosso a persone che lei ha il dovere, come uomo e ancor più come governatore, di rispettare e non insultare gratuitamente facendo leva sulla sua presunta impunibilità".

"Poi andate dicendo di essere voi, i vaccinati, quelli intelligenti, corretti, quelli che per dovere di rispetto verso la salute di tutti, vi considerate dei supereroi ligi alle regole, all'ordine e alla disciplina - prosegue - Se questi sono i risultati, mi creda, allora questo mi convince sempre più a prendere le distanze dalle imposizioni di massa e a continuare a ragionare con il mio cervello. Io non ho mai sentito un non vaccinato proferire simili idiozie e insulti. Si vergogni, mi dia retta. Ma pure la vergogna, a leggere la sua conclusione finale, sono convinto che sia un sentimento a lei sconosciuto. Non bastava la frase ignobile sui talebani, doveva concludere il tutto con la perla di saggezza 'E ora insultate pure. Per fortuna viviamo in un Paese dove le cazzate non sono reati'. Eh già: la classe, questa (a lei) sconosciuta".