Vaccino anti Covid, in Asl2 cinque nuove Open Night nel mese di agosto

Altri cinque appuntamenti con l'opportunità di ricevere la prima o anticipare la seconda dose, purché sia rispettato l'intervallo minimo di tempo dalla prima somministrazione indicato dal ministero ovvero 21 giorni, del vaccino anti Covid 19 nella nostra provincia nella seconda metà del mese di agosto.

Le serate saranno quelle del 18, 23 e 25 agosto dalle 20 alle 23 presso il Palacrociere di Savona, mentre il 20 e 27 del mese, col medesimo orario, saranno aperti i punti vaccinali di Alassio e Cairo Montenotte.

“La scorsa settimana - ha spiegato il presidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Giovanni Toti - sono più di 47mila (47.413) i liguri che hanno completato il ciclo vaccinale: la campagna sta procedendo spedita, anche se manca ancora all’appello una parte di over50 che purtroppo rischiano conseguenze anche gravi in caso di contagio, come dimostrano i pazienti nei nostri ospedali, anche in terapia intensiva. Per questo mi rivolgo soprattutto a loro, perché sfruttino l’opportunità di vaccinarsi senza prenotazione, accedendo ad uno degli hub che nei prossimi giorni saranno aperti con accesso libero da Sanremo a Sarzana".

"Il vaccino è la nostra unica difesa efficace contro il Covid, l’unico modo che abbiamo per mettere in sicurezza noi stessi e chi ci sta vicino, garantendo anche da settembre una ripresa stabile e duratura sia delle attività scolastiche, con i ragazzi che devono poter tornare in classe in presenza, sia del mondo produttivo” ha concluso nella sua nota il governatore.

Per quanto riguarda la penetrazione del virus in Liguria, l’incidenza cumulativa ogni 100mila abitanti negli ultimi sette giorni è di 72 casi di media a livello regionale (136 nell’imperiese, 55 nel savonese, 52 nello spezzino, 49 nell’area metropolitana genovese).