Presunto focolaio Covid a Borghetto S. Spirito, il sindaco Canepa: "Un po' di allarmismo, ma la situazione sembra essere sotto controllo"

"Tutto nasce dalla positività al Covid di una dipendente, il cui ultimo giorno di lavoro è stato domenica 8 agosto - spiega il primo cittadino - a quel punto il titolare del locale ha disposto una serie di tamponi rapidi per lui e per tutti i 19 dipendenti dell'attività dal quale sono emerse altre due positività: quella del titolare, in isolamento ormai da una settimana, e quella di una dipendente risultata poi essere un falso positivo. I controlli sui dipendenti sono proseguiti al ritmo di due a settimana senza che emergessero nuovi casi".