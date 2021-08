Troppa nostalgia per la sua danza, Ylenia non resiste e si esibisce sul molo Rosa dei Venti incantando Borghetto

Ylenia Raviola è una giovane ballerina professionista, il suo è un settore che ha subito dure restrizioni in questo lungo e interminabile periodo di pandemia. Ma Ylenia non si è mai arresa e la sua voglia di ballare non è mai venuta meno.

In questi giorni sta trascorrendo le vacanze a Borghetto Santo Spirito e una sera, colta da un desiderio insopprimibile di esprimere la propria arte, ha deciso di ballare sul molo Rosa dei Venti, uno dei luoghi più frequentati del lungomare di Borghetto.

Uno spettacolo ripreso da alcuni telefonini che è diventato subito virale sulle pagine social del paese e che ha incuriosito anche il sindaco Giancarlo Canepa: "Ho pensato di invitarla in Comune per ascoltare la sua storia e le difficoltà incontrate in seguito al Covid - ha dichiarato il primo cittadino - Mi ha fatto molto piacere conoscerla e capire quanta passione nutre per la danza, impossibile non percepire la grande energia che ha dentro. Per questo motivo le ho proposto di esibirsi sul palco che abbiamo allestito in Piazza Pelagos".

L’occasione sarà la finale nazionale di un concorso di bellezza maschile in programma domenica 22 agosto: "Ylenia era emozionata e ha accettato con grande entusiasmo la mia proposta e sono sicuro farà una grandissima esibizione. È una ragazza positiva e solare oltre a essere molto brava, meritava questa piccola occasione" conclude il primo cittadino.