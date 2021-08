Albenga ricorda Gino Strada: in via di sviluppo alcune iniziative per onorare il fondatore di Emergency

Appresa la notizia della scomparsa di Gino Strada, il dottor Riccardo Badino, membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Oddi, si è prontamente attivato proponendo iniziative atte a onorare il medico chirurgo fondatore di Emergency che ha assunto un ruolo così importante e significativo nei movimenti per la pace, i diritti civili e la democrazia.

Da questo interessamento è scaturito un incontro con il sindaco di Albenga, il dottor Riccardo Tomatis, durante il quale sono state condivise alcune iniziative che nei prossimi mesi verranno sviluppare.

Dagli incontri finalizzati a sottolineare il valore umano e morale della figura di Strada e volti a far conoscere sempre più l’associazione Emergency, all’intitolazione di uno spazio scolastico - in modo che le nuove generazioni imparino a conoscere una figura di così importante rilievo - e, appena possibile, l’intitolazione di una via o una piazza alla persona di Gino Strada.

Affermano il sindaco Riccardo Tomatis e il dr. Riccardo Badino: "Abbiamo deciso di intraprendere queste iniziative per continuare a diffondere tutti quei valori, come solidarietà, uguaglianza, tutela dei diritti di tutti, che Gino Strada non ha solo predicato, ma, soprattutto, ha messo in pratica".

"Gino Strada ha sempre deprecato la guerra considerandola come il peggiore dei mali e si è sempre adoperato per cercare di aiutare tutti coloro che ne avessero bisogno in ogni parte del mondo e indipendentemente dalla loro nazionalità, religione, etnia e idee politiche - afferma il sindaco Tomatis che aggiunge -. Il modo di operare che Gino strada ha adottato trova conferma una volta in più nel dramma che sta attraversando l’Afganistan dove, nel momento in cui tutti stanno fuggendo, Emergency rimane per dare il proprio aiuto alle vittime di questa sanguinosa guerra".