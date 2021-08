"Se nu gh’ho vistu duggiu….E cose stan cuscì", nuovo libro su Savona di Alessandro Venturelli

È in arrivo sugli scaffali delle librerie e delle principali edicole un nuovo libro sulla città di Savona "Se nu gh’ho vistu duggiu….E cose stan cuscì".

Lo scrittore è Alessandro Venturelli, insegnante di matematica e fisica e consigliere comunale. Ha pubblicato due romanzi "Le porte del Brandale" e "La leggenda di Savona" oltre a diversi libri divulgativi di matematica e fisica nella collana "Diario di Matematica e di Fisica".

"Per chi torna dal passato, c'è un passato che ritorna o, meglio, più passati intrecciati in disegni a volte cristallini a volte complessi. Complice un uggioso pomeriggio di febbraio, dal Palazzo Comunale di Savona prendono il volo diverse storie tra mistero, avventura, tradizione, arte e religione" spiega l'autore.

L'impianto narrativo di Alessandro Venturelli, al suo terzo romanzo, è supportato dalle precise nozioni storiche di Carlo Cerva che conduce il lettore nelle Savone passate e contemporanee.

"Sì ringrazia il Preside Paolo Ferro per gli spunti, per le riflessioni e per le riletture, Gianni Gallotti e Laura Arnello per le consulenze artistiche" dice Venturelli.

Il libro sarà presto disponibile presso le librerie Paoline, Mondadori, Feltrinelli e Global oltre a quasi tutte le edicole di Savona.