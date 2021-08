Varazze 2021, sfida a due tra Pierfederici e Ghigliazza: Articolo Uno non farà la terza lista

Almeno che non ci siano colpi di scena nei prossimi 15 giorni, sarà una sfida a due alle prossime elezioni comunali di Varazze.

Il vicesindaco reggente il 37enne Luigi Pierfederici di Essere Varazze e il 78enne Antonio Ghigliazza di Varazze Domani si contenderanno quindi la poltrona da primo cittadino alle amministrative del 3-4 ottobre.

Non sarà della partita invece Articolo Uno che dopo le voci della creazione di una terza lista solo se avessero avuto l'appoggio del Pd, hanno deciso di non sostenere l'ex sindaco dal 2004 al 2009 vista la presenza di alcuni esponenti vicini al centrodestra.

"Per noi sostenere Ghigliazza è impossibile, ci sono persone di centrodestra all'interno, quindi non appoggeremo né loro, né Essere Varazze. Se comunque una lista vuole il nostro appoggio lo dichiari pubblicamente e non attraverso telefonate personali" ha commentato Simone Anselmo, coordinatore provinciale di Articolo Uno, partito che a Savona invece sosterrà Marco Russo nella lista con i dem.

In Essere Varazze invece potrebbero essere riconfermati la maggior parte degli assessori e consiglieri uscenti e nella lista dovrebbero essere presenti esponenti legati a Cambiamo, Lega e Fratelli d'Italia e diversi civici.