Carlo bisognoso d'aiuto dopo l'incidente: anche la "rete" di Spiderman si attiva per la solidarietà

Una raccolta fondi per aiutare Carlo, vittima di un gravissimo incidente nell'ottobre del 2019 e un amico arrivato in suo supporto.

Il savonese Mattia Villardita, alias Spiderman di Quartiere, ha raccontato la storia di un 32enne di Tovo San Giacomo che insieme alla moglie Carola, lottano ogni giorno con i segni che ha lasciato quel terribile sinistro stradale, che prima lo ha fatto finire in coma e poi con diversi interventi chirurgici alla testa, un anno e sei mesi dopo a riuscire a tornare a casa, nonostante le sue condizioni subito sembravano particolarmente critiche.

"Adesso inizia la vera sfida. Carlo ha bisogno di adattarsi alla sua nuova vita come meglio può. Ha bisogno di un ascensore esterno che lo faccia salire e scendere in autonomia e senza troppa fatica e disagio - ha detto Mattia Villardita - Ha bisogno della miglior riabilitazione per migliorare la sua situazione clinica. Ha bisogno di riprendersi la sua vita in modo migliore possibile. Ha bisogno di noi".

"Grazie Carlo per questa magnifica giornata insieme. Abbiamo cantato, riso, fatto casino e ci hai dimostrato le tue difficoltà giornaliere sempre con una forza inaudita ma che ci ha fatto capire di quanto tu abbia bisogno del nostro aiuto - prosegue - Spiderman é felice di averti conosciuto e chiede a tutti i suoi amici di tessere una tela per supportarti e donarti un futuro migliore, quello che meriti. Ti voglio bene, il tuo amichevole Spiderman di quartiere".

Dallo scorso maggio è stata lanciata la raccolta fondi su GoFundMe che al momento ha raggiunto 23.815 euro. Per poter effettuare le donazioni: https://www.gofundme.com/f/pjp9g-uniti-per-carlo?utm_campaign=p_lico+share-sheet&utm_medium=chat&utm_source=whatsapp-visit