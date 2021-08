Auto si cappotta a Stella Santa Giustina: soccorsi mobilitati in via Michelino Pippo (FOTO)

Macchina dei soccorsi in azione nel primo pomeriggio a Stella Santa Giustina dove un'auto, all'altezza di via Michelino Pippo, si è cappottata senza però uscire dalla sede stradale.

Non ben chiare ancora le cause e la dinamica del sinistro, che non ha visto coinvolti altri mezzi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i carabinieri e la Croce Rossa di Sassello e di Stella che hanno trasportato i due occupanti dell'auto (da cui sono riusciti a uscire autonomamente) in codice giallo al San Paolo, non in gravi condizioni.

Alcuni disagi al traffico sono stati riscontrati nella zona dell'incidente.