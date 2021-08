Coronavirus: 206 nuovi positivi in Liguria, 28 nel savonese

Crescono ulteriormente i numeri del Covid nella nostra regione. Sono infatti 206 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.129 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 3.539 tamponi antigenici rapidi).

Nella nostra provincia sono stati 28 i nuovi contagiati, rispetto ai 51 dell'imperiese, i 93 di Genova e i 34 di Spezia. Aumentano su base regionale i ricoverati. Nessun decesso.

I DATI REGIONALI

Tamponi processati con test molecolare: 1.514.054 (+3.129)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 528.162 (+3.539)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 108.227 (+206)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 3.175 (+36)

Casi per provincia di residenza

Imperia 548 (-10)

Savona 396 (+8)

Genova 1.427 (+34)

La Spezia 463 (+8)

Residenti fuori regione o estero 76 (-1)

Altro o in fase di verifica 265 (-3)

Totale 3.175 (+36)

Ospedalizzati: 92 (+5); 11 (-2) in terapia intensiva

Asl 1 - 27 (-2); 3 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 20 (+4); 1 (-) in terapia intensiva

San Martino - 13 (-2); 4 (-1) in terapia intensiva

Galliera - 19 (+1); 2 (-1) in terapia intensiva

Gaslini - 2 (+2); nessuno in terapia intensiva

Asl 4 - 6 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 5 (+2); 1 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 1.829 (+55)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 100.677 (+170)

Deceduti: 4.375 (-)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 448 (-36)

Asl 2 - 324 (+8)

Asl 3 - 497 (-27)

Asl 4 - 123 (+12)

Asl 5 - 309 (-25)

Totale - 1.701 (-68)

Dati vaccinazioni 20/08/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 2.115.459

Somministrati: 1.915.025

Percentuale: 91%