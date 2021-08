Finale, proseguono i controlli della Polizia Locale sui bus (FOTO)

Nuovamente in azione il nucleo di sicurezza urbana della Polizia Locale Associata di Finale Ligure e Loano, questa volta in appoggio al personale viaggiante di TPL incaricato di verificare la regolarità dei titoli di viaggio in possesso de passeggeri dei bus.

Compito degli agenti del Nucleo, che ha operato con l’ausilio dell’unità cinofila, era anche quello di controllare il rispetto delle disposizioni che impongono di indossare le mascherine a bordo dei mezzi, nonchè di evitare il trasporto sugli autobus di sostanze stupefacenti: solo pochi giorni addietro un giovane è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente, una parte della quale occultata fra i sedili.