Elezioni Loano, all'orizzonte una ulteriore lista? Franco: "Il Pd non mi ha voluto, mi sento libero di continuare a rappresentare la sinistra"

Sono al momento tre le liste annunciate in vista delle elezioni comunali di Loano. Alle candidature (in rigoroso ordine alfabetico) di Lettieri, Nappi e Piccinini potrebbe però aggiungersi anche quella di Roberto Franco che ha recentemente lasciato il Partito Democratico e secondo i rumors cittadini starebbe pensando di aggiungersi alla corsa per palazzo Doria con una propria lista.

"Ci sono voci che dicono che starei creando una lista per le imminenti elezioni amministrative loanesi, tali voci sono veritiere - ha confermato proprio Roberto Franco a Savonanews - è mia intenzione costruire una lista di sinistra per le prossime elezioni: questo anche perché il Partito Democratico di Loano non ha voluto considerarmi idoneo a rappresentarlo, quando ormai i giochi stavano per chiudersi, sbattendomi la porta in faccia".

L'ormai ex esponente dem, dunque, conferma le voci emerse negli ultimi giorni non nascondendo la propria delusione per la mancata presa in considerazione della sua candidatura da parte del Pd: "Ho cercato di rappresentare il partito dopo l'era di Lucia Fantuzzi e Vittorio Gimelli - aggiunge - partecipando sempre attivamente alla vita consigliare: alcune volte però, nell'interesse di Loano, mi sono trovato d'accordo con la maggioranza quando le proposte erano utili e positive per la nostra città".