Cisano, la giovane Francesca Saccu convocata per i campionati mondiali di mountain bike cross country

La giovane campionessa di Cisano sul Neva Francesca Saccu è stata selezionata per la nazionale italiana che parteciperà ai campionati mondiali di mountain bike cross country in programma dal 24 al 29 agosto in Trentino Alto Adige.

Dopo una stagione ricca di successi e con una fresca laurea in psicologia Francesca Saccu, portacolori del team valtellinese Kim Brenta Brakes, ha coronato il suo sogno azzurro: "Sono orgogliosa e felice per questa convocazione che cercherò di onorare col massimo impegno!".

La giovane di Cisano sta ultimando la preparazione sui sentieri del territorio albenganese che bene si prestano allo scopo. La gara della sua specialità under 23 avrà luogo nella mattinata di sabato 28 agosto.

Prima di partire per il ritiro in Val di Sole Francesca Saccu ha voluto incontrare i Fieui di caruggi per ricevere l'ambito foulard con la Fionda, ormai uno dei simboli più amati di Albenga: “Lo porterò con me come portafortuna e anche perchè mi sento anch'io un po' monella!” E di sicuro i Fieui di Caruggi faranno un grande tifo per lei.