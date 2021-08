Scuola, in provincia di Savona mancano 77 bidelli, posti vacanti anche negli amministrativi

77 posti vacanti come collaboratori scolastici e 8 amministrativi (Dsga).

Queste le carenze negli istituti scolastici del savonese e che necessitano di un intervento urgente per non rischiare, come succede molto spesso in ogni annata scolastica di dover inseguire con l'affanno. A poco meno di un mese dall'inizio delle lezioni la criticità è evidente soprattutto per i bidelli che dovranno far fronte, visti i protocolli Covid, agli interventi di sanificazione nelle aule e i controlli all'ingresso dei plessi sul distanziamento e il mantenimento delle mascherine.

Negli istituti savonesi i posti disponibili come collaboratore sono nove nel comprensivo di Pietra Ligure, sette nel comprensivo di Cairo Montenotte e Finale Ligure, sei a Sassello, Millesimo e Val Varatella, cinque a Varazze-Celle e Albenga 1, tre ad Alassio, Loano-Boissano, comprensivo Savona 3 e Albenga 2 e all'I.I.S.Finale, uno invece al Ctp di Albenga e Loano, a Carcare, Spotorno, Laigueglia, Vado, nei comprensivi di Savona 1 e 4, all'I.I.S. di Alassio e al Ferraris Pancaldo di Savona.

Posti disponibili per i segretari invece al comprensivo di Sassello, Val Varatella, Loano-Boissano, Albenga 1, Albenga 2, Pietra Ligure, Alassio e al liceo Issel di Finale Ligure.

"Stanno predisponendo le immissioni in ruolo e le necessità di assistenti amministrativi sarebbero però ben maggiori rispetto al numero previsto, per i collaboratori scolastici invece le faranno a breve entro la fine di agosto - dice Mario Lugaro, segretario provinciale della Flc Cgil - C'è un problema a monte perché ne hanno autorizzate poche così come le supplenze".

Un altro principale problema riguarda il numero degli insegnanti di sostegno in arrivo nel savonese (34 e ne servirebbero circa 600) e i supplenti e la scadenza prevista per oggi sabato 21 agosto per la creazione delle liste dei nuovi insegnanti che provengono dalle graduatorie provinciali e dall'elenco dei vincitori del concorso straordinario.

"Abbiamo chiesto una proroga per il 23 agosto, entro settembre quindi dovrebbe pubblicare le assegnazioni, quando andranno a compimento però saranno unità di personale insufficiente a maggior ragione in periodo di Covid - prosegue Lugaro - complessivamente e lo diciamo da mesi è una carenza alla necessità delle scuole, l'organico docente è poco soprattutto visto l'affollamento delle classi, così come il personale amministrativo e i collaboratori scolastici".

Oltre il 90% del personale scolastico come specificato dal presidente della regione Giovanni Toti si è vaccinato ma 2833 mancano all'appello.

Intanto dopo un lungo braccio di ferro i tamponi saranno gratuiti per il personale scolastico che rientra nella categoria dei fragili (che dovranno presentare il certificato medico) che non possono vaccinarsi. Questa la decisione del Ministero dell'Istruzione che ha così chiuso la discussione avuta con i presidi che non avevano firmato il protocollo siglato il 14 agosto con i sindacati. Da capire però se i costi per i tamponi per i fragili saranno coperti da fondi specifici scolastici o a carico del Ministero. Il personale che non si vuole vaccinare e quindi non potrà esibire il green pass invece dovrà pagarsi ed effettuare il tampone ogni due giorni.

"Siamo favorevoli al passaporto verde e alla vaccinazione però anche qua non può essere l'unico strumento che a scuola può essere utilizzato per mettere in sicurezza, la popolazione scolastica sotto i 12 anni non ha nessun obbligo alla vaccinazione (da lunedì 23 agosto comunque partirà nelle Asl liguri la linea di prenotazione ad accesso diretto, senza prenotazione, per la fascia 12-18 anni e per il personale scolastico), ci sono alcuni che per patologia non possono essere vaccinato e infine una parte residuale che non vuole. Non può essere una discriminante per i lavoratori e un alibi per non il garantire il personale e i dispositivi di protezione individuale" ha concluso Lugaro.