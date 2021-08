Cosa visitare ad Amsterdam

Soprannominata la “Venezia del Nord”, Amsterdam è una storica e ambita meta da parte di milioni di turisti, italiani in primis. D’altro canto, la capitale olandese è in grado di abbinare bellezza, romanticismo e cultura come nessun’altra sul nostro pianeta. Vivace, intensa, godibile. qualunque tipologia di turista può trovare la dimensione maggiormente adatta alla vacanza che va cercando.

Il parallelo con Venezia è tangibile se ci si vuol concedere un giro turistico tra i canali che animano la città e animano la città, gustandosi atmosfere incantevoli che richiamano quelle della città dei Duse. È possibile ammirare la straordinaria bellezza dei canali di Amsterdam in svariati modi: oltre al classico tour in barca, infatti, è possibile viverli in bicicletta, grazie alle tante piste ciclabili presenti nella capitale olandese.

A come Amsterdam, A come Arte

Amsterdam, e l’Olanda in senso lato, è famosa per i fiori. Il luogo ideale per ammirare, in tutta la loro bellezza, i colori ed i profumi dei fiori è il “Bloemenmarkt”, il mercato dei fiori presente nella capitale olandese. Una serie infinita di bancarelle invase da fiori di ogni genere e tipo, in grado di lasciare i visitatori letteralmente a bocca aperta.

Amsterdam, però, è soprattutto cultura e arte. Un chiaro esempio di tutto ciò è ben raffigurato dal "Museo di Van Gogh" rappresenti una meta imperdibile ed irrinunciabile quando si giunge nella capitale dei Paesi Bassi, grazie anche alla vicinanza con un altro museo di grande rilevanza internazionale per quanto concerne l’arte moderna e contemporanea: il "Museo Stadelijk".

In questo luogo, infatti, è possibile rivisitare la vita del grande pittore olandese grazie alle sue bellissime opere, apprezzate in tutto il mondo per il loro fascino, che ben rappresentano gli stati emotivi che hanno animato Van Gogh durante la propria esistenza ed hanno contribuito a modificarne, nel corso del tempo, la propria visione ed il proprio modo d’essere.

Un’altra imperdibile di un tour artistico ad Amsterdam è rappresentata dal Rijksmuseum dove sono presenti le più importanti opere d’arte fiamminga dal 1800 ad oggi, capitanate dal famoso dipinto della “Pattuglia notturna di Rembrandt” in qualità di attrazione principale per i turisti amanti dell’arte. Un museo di dimensioni estremamente importanti, ubicato in uno dei palazzi più maestosi ed affascinanti di Amsterdam.

Verde, svago e storia: le mille sfaccettature della capitale olandese

Un altro luogo particolarmente interessante è il Vondelpark, una sorta di “Central Park” in salsa olandese. Un luogo immerso nel verde, un autentico “polmone verde” della città, dove è possibile, oltretutto, ascoltare musica ed ammirare spettacoli danzanti in maniera totalmente gratuita. Non è casuale, quindi, che sia un vero e proprio punto di ritrovo per gli abitanti di Amsterdam.

Passeggiando tra i canali è decisamente consigliata una visita al quartiere di Jordaan ed ammirare gli splendidi edifici rinascimentali posti a due metri sul livello del mare. In questo angolo della città, oltretutto, è possibile ammirare boutique di antiquari ed artisti locali davvero suggestivi e ricche di grande creatività, visitabili in qualsiasi ora del giorno e della notte.

La capitale olandese, però, è anche state testimone di alcuni fatti che hanno segnato, indelebilmente la storia dell’umanità, anche nelle sfaccettature più dolorose e cruenti della stessa. È il caso, ad esempio, della “Casa di Anna Frank”, dove la storia di Amsterdam si intreccia con il grande dramma della Seconda Guerra Mondiale e porta ognuno di noi a riflettere sul senso più profondo della vita.

